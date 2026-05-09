ラ・リーガ 25/26の第35節 レバンテとオサスナの試合が、5月9日04:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、パブロ・マルティネス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。レバンテの選手によるオウンゴールによりオサスナが先制。

さらに11分オサスナが追加点。アベル・ブレトーネス（MF）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、35分、レバンテのパブロ・マルティネス（MF）のアシストからビクトル・ガルシア（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに37分レバンテが同点に追いつく。オリオール・レイ（MF）のアシストからビクトル・ガルシア（DF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

45分にオサスナのセルヒオ・エレラ（GK）にレッドカードが出され退場してしまう。

45+2分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からアイトール・フェルナンデス（GK）に交代した。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

レバンテは後半の頭から選手交代。Tunde Kareem（FW）からブルゲ（MF）に交代した。

62分、オサスナは同時に2人を交代。イケル・ムニョス（MF）、アンテ・ブディミル（FW）に代わりルーカス・トロ（MF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

66分、レバンテが選手交代を行う。ビクトル・ガルシア（DF）からホセルイス・モラレス（FW）に交代した。

76分、レバンテは同時に2人を交代。アドリアン・デラフェンテ（DF）、パブロ・マルティネス（MF）に代わりアラン・マトゥロ（DF）、エタ・エヨング（MF）がピッチに入る。

82分、オサスナは同時に2人を交代。ラウル・モロ（MF）、ルーベン・ガルシア（FW）に代わりアシエル・オサンベラ（MF）、イケル・ベニト（FW）がピッチに入る。

88分、レバンテが選手交代を行う。マヌ・サンチェス（MF）からタイ・アベド（MF）に交代した。

後半終了間際の90分レバンテが逆転。アラン・マトゥロ（DF）のアシストからエタ・エヨング（MF）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。レバンテが3-2で勝利した。

なお、レバンテは41分にビクトル・ガルシア（DF）、74分にマティアス・モレノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-09 06:10:13 更新