心斎橋PARCOがデザイナー 五十嵐威暢の展覧会を開催　館を舞台に作品を一堂に展示

心斎橋PARCOが、彫刻家・デザイナー 五十嵐威暢の展覧会「A-Z Homage to Takenobu Igarashi」を開催する。期間は5月22日から6月14日まで。

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五十嵐は、1944年北海道生まれ。多摩美術大学デザイン科卒業後に渡米し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）大学院修士課程を修了した。代表作として、ニューヨーク近代美術館のカレンダーや渋谷PARCO PART3、カルピス、明治乳業、サントリーのロゴなどが挙げられる。グラフィック、プロダクトデザイナーとして活動後、1994年以降は本拠をロサンゼルスへ移し彫刻制作に専念。石、木、金属、テラコッタ、ステンドグラスなど、さまざまな素材でパブリックアート作品を数多く制作した。2025年2月12日に80歳で死去した。

同展では、1994年に彫刻家に転身する以前のデザイナーとしての五十嵐のアルファベット作品にフォーカス。AからZまでのアルファベットを題材にした彫刻、グラフィックデザインの作品や、開業時に旧渋谷PARCOから移設されたネオンサイン、展覧会開催にあわせて制作した五十嵐ロゴの積木ベンチなど、心斎橋PARCO全体を舞台として、同氏の作品を一堂に展示する。

また、展覧会開催を記念してオリジナルヴィジュアルを使用した展覧会記念商品を販売。ポーチ（2200円）やトートバッグ（3850円）、クリアファイル（440円）、Tシャツ（6600円）、ブラインドアクリルキーホルダー（880円）をラインナップする。

このほか、五十嵐の貴重なオリジナル作品の額装販売も予定。1980年に制作された、多色刷りのアルファベット・シルクスクリーン作品（A〜Z 各1点ずつ26点、各5万5000円）などを用意する。加えて、1979年〜1985年に発表された「JAZZ」シリーズ5作品（各3万3000円）の発売も行う。

◾️A-Z Homage to Takenobu Igarashi

開催期間：2026年5月22日（金）〜6月14日（日）

会場：企画展会場、心斎橋PARCO 14F PARCO HALL 常設展会場、心斎橋PARCO B2階・13階 エスカレーター横

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3