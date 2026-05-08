カーサ ブルータスがNIGO®の総集編ムックを発売　特装版にはリバーシブルトートバッグが付属

「カーサ ブルータス（Casa BRUTUS）」が、ロンドンのデザインミュージアムで開催しているのNIGO®の大規模回顧展「NIGO: From Japan with Love」に合わせた総集編ムック「Casa BRUTUS By NIGO®」を英語版で刊行する。現在特設サイトで予約を受け付けており、6月22日から全国および海外の書店やネット書店、マガジンハウス公式オンラインストアなどで販売する。

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「Casa BRUTUS By NIGO®」では、「Casa BRUTUS」2000年12月号のジャン・プルーヴェ（Jean Prouvé）の記事から2026年1月号のうつわ特集まで、NIGO®への取材内容を総集編として編纂。アトリエ、ヴィンテージ家具、デニム、家、NOT A HOTEL、うつわなど、NIGO®のクリエイションをまとめた。通常版（2860円）に加え、NIGO®がクリエイティブディレクターを務める「ヒューマンメイド（HUMAN MADE）」、アーティスティック・ディレクターを務める「ケンゾー（KENZO）」、2024年からコラボが続く「ナイキ（NIKE）」、今夏に旗艦店がオープン予定の「ファミマ（FAMIMA）」のロゴを4面にプリントしたリバーシブルトートバッグが付属する数量限定の特装版（1万3800円）を用意する。

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