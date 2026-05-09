次回5月13日（水）よる10時 第6話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

5月20日（水）放送の第7話には、野間口徹がゲスト出演！野間口が演じるのは、夏目漱石の研究で名高い大学教授・吉澤晃。第7話でルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）はパソコンのパスワード解析のため吉澤宅を訪れるが、そこで思わぬ人物と再会し、ある事件に関わることとなる。

＜野間口徹 コメント＞

第7話はこれまでと少し趣向が違う感じのお話で、波瑠さん演じるルナさんが本当に少ない手がかりからインスピレーションを得て、事件解決の糸口を見つけていきます。

波瑠さん、麻生さん演じるお2人の素晴らしいバディー感や物語のテンポ感が見どころです。ぜひご覧ください。

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

番組公式SNS、ホームページ

・X：@getsuyakouro

・Instagram：@getsuyakouro

・TikTok：@getsuyakouro

・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

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＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

発売中 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

発売中 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。