プロ野球パ・リーグは8日、各地で3試合が行われました。

首位オリックスは5位日本ハムと対戦。プロ初登板で初先発となった宮國凌空投手が3回2失点でゲームを作ると、その後は4投手を細かく継投させ無失点リレー。打線は1-2とビハインドの4回に森友哉選手が2ランを放ち逆転。8回にもこの日2本目となるソロで追加点を挙げると、マチャド投手がリードを守り切り接戦に勝利しました。

2位ソフトバンクは6位ロッテに対し、終盤9回にドラマをみせます。打線は3回に近藤健介選手の8号2ランで先制しますが、6回に先発・上沢直之投手が突如乱れ、5安打をたたみかけられて5失点します。中盤で一気に試合をひっくり返されましたが、その裏に柳田悠岐選手の犠牲フライで1点を返すと、2点差で迎えた9回裏にも反撃。先頭の栗原陵矢選手のソロで1点差とすると、1死から野村勇選手がヒットで出塁し、2死となったところで盗塁に成功します。2死2塁となり、牧原大成選手がレフトオーバーの2塁打で同点。なおも2死2塁で谷川原健太選手がライトへの2塁打を放ち、劇的なサヨナラ勝ちとなりました。

3位西武は4位楽天と激突。先発の隅田知一郎投手が立ち上がりから好投を続け試合を作ると、打線は6回に林安可選手と平沢大河選手の連続2塁打などで3点を援護します。隅田投手は8回に先頭から3連打を浴びるなど2失点しますが、ここも踏ん張り降板。その後1点を加え迎えた9回表は、岩城颯空投手がしっかり3人で締め、勝利をつかみました。

首位オリックスとソフトバンクが共に勝利。3位西武は貯金を『1』としました。5位日本ハムと6位ロッテはともに20敗目を喫しました。

＜6日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 4-3 日本ハム

勝利【オリックス】博志(1勝)

敗戦【日本ハム】達孝太(2勝3敗)

セーブ【オリックス】マチャド(11S)

本塁打【オリックス】森友哉3号、4号【日本ハム】水野達稀1号

◆ソフトバンク 6×-5 ロッテ

勝利【ソフトバンク】津森宥紀(1勝)

敗戦【ロッテ】横山 陸人(1敗8S)

本塁打【ソフトバンク】近藤健介8号、栗原陵矢9号

◆西武 4-2 楽天勝利【西武】隅田知一郎(3勝1敗)敗戦【楽天】ウレーニャ(1勝2敗)セーブ【西武】岩城颯空(1敗10S)本塁打【西武】長谷川信哉3号