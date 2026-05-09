171cm“人気ABEMAアナウンサー”、ミニ丈姿のグラビアで抜群プロポーション全開！ 「すんごい」「美しすぎる」
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが9日までにInstagramを更新。グラビア撮影のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
そんな彼女が「デジタル写真集オフショット 65ページあるので見応えたっぷりです」と披露したのは、ミニ丈衣装での撮影姿。抜群プロポーションが印象的な投稿に、ファンからは「すんごい」「美しすぎる」などの声が相次いでいる。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）