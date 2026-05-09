重盛さと美の印象が激変！ ロングヘアをバッサリ 最新ショットに反響
タレントの重盛さと美が3日までにInstagramを更新。ロングヘアをカットした最新ショットを披露した。
【写真】4月には胸に届くほどの長い髪だった重盛さと美 ビフォー＆アフター
重盛が「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ミディアムヘアにした重盛がショート丈のニットを着てウエストをあらわにする姿が収められている。
4月の投稿では胸に届くほどの長い髪だった重盛が雰囲気を一新すると、ファンからは「可愛い〜似合ってますね♪」「癒しをありがとう」「美人や〜」などの声が集まっている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」Instagram（＠satomi_shigemori）
【写真】4月には胸に届くほどの長い髪だった重盛さと美 ビフォー＆アフター
重盛が「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ミディアムヘアにした重盛がショート丈のニットを着てウエストをあらわにする姿が収められている。
4月の投稿では胸に届くほどの長い髪だった重盛が雰囲気を一新すると、ファンからは「可愛い〜似合ってますね♪」「癒しをありがとう」「美人や〜」などの声が集まっている。
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」Instagram（＠satomi_shigemori）