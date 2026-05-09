「お前どうせ暇だろ？」夫の一言でスイッチが入った妻────10日後、夫が頭を下げた理由

非協力的な夫に対して不満を持つ妻は少なくありません。筆者の友人・H代もその一人。協力しないくせに指示ばかり出す夫に辟易としていました。そんなH代の堪忍袋の緒が切れ、夫に反撃したエピソードをご紹介しましょう。

何もしない夫

私は夫と中学生の息子の3人家族。

夫は、とにかく口うるさいくせに自分では何もしない人で、息子が生まれても家事・育児には非協力的でした。

最近は自分が義両親から頼まれたことを私に押し付けたうえに「使えない」「どうしようもない」などバカにするようになりました。

私は家事・育児・仕事のすべてを担った上に、義実家のことまでやれと言われていたのです。

見下す夫

ある日のこと。

息子が体調を崩したので、病院へ連れていくことにしました。

すると、夫から電話がかかってきて「母さんが体調悪いって言うんだ。病院連れて行ってくれる？」と言われたのです。

夫は息子の体調が悪いことを知っているはずなのに、なぜそんなことを言うのか理解できませんでした。

義実家には義父も同居している義兄夫婦もいます。

「無理だよ。お義兄さんやお義姉さんに頼めないの？」と聞くと「お前、どうせ暇だろ？ 兄貴たちは仕事があるし」と言った夫。

私にも仕事があり、今日の休みだって息子の受診のために何とか時間を作ったのに、暇だと言われて心底腹が立ちました。

妻の反撃

「あなたは何でも私にやれやれって言うけど、私は暇じゃないんだよ？」と言うと、鼻で笑いながら「よろしく～」と言って電話を切ってしまいました。

念のため義実家に連絡を入れると、義母曰く「別に大丈夫よ」とのこと。