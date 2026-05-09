「お前どうせ暇だろ？」夫の一言でスイッチが入った妻────10日後、夫が頭を下げた理由
非協力的な夫に対して不満を持つ妻は少なくありません。筆者の友人・H代もその一人。協力しないくせに指示ばかり出す夫に辟易としていました。そんなH代の堪忍袋の緒が切れ、夫に反撃したエピソードをご紹介しましょう。
何もしない夫
私は夫と中学生の息子の3人家族。
夫は、とにかく口うるさいくせに自分では何もしない人で、息子が生まれても家事・育児には非協力的でした。
最近は自分が義両親から頼まれたことを私に押し付けたうえに「使えない」「どうしようもない」などバカにするようになりました。
私は家事・育児・仕事のすべてを担った上に、義実家のことまでやれと言われていたのです。
見下す夫
ある日のこと。
息子が体調を崩したので、病院へ連れていくことにしました。
すると、夫から電話がかかってきて「母さんが体調悪いって言うんだ。病院連れて行ってくれる？」と言われたのです。
夫は息子の体調が悪いことを知っているはずなのに、なぜそんなことを言うのか理解できませんでした。
義実家には義父も同居している義兄夫婦もいます。
「無理だよ。お義兄さんやお義姉さんに頼めないの？」と聞くと「お前、どうせ暇だろ？ 兄貴たちは仕事があるし」と言った夫。
私にも仕事があり、今日の休みだって息子の受診のために何とか時間を作ったのに、暇だと言われて心底腹が立ちました。
妻の反撃
「あなたは何でも私にやれやれって言うけど、私は暇じゃないんだよ？」と言うと、鼻で笑いながら「よろしく～」と言って電話を切ってしまいました。
念のため義実家に連絡を入れると、義母曰く「別に大丈夫よ」とのこと。