モナコが南野拓実の近影を投稿

昨年12月に負った左膝前十字靭帯断裂の大怪我からの復帰を目指しているサッカー日本代表MF南野拓実が、ボールを使ったトレーニングを再開した。所属するモナコの公式Xが8日、動画を公開。元気な姿に、代表復帰を期待するファンから「泣きそう」「W杯間に合う！？」といった声があがっている。

モナコ公式Xは「タキとサリがついにボールを取り戻した」と記して、南野と同僚のモハメド・サリスがトレーニングする姿を公開。動画の中で南野は、置かれたコーンの間をドリブルしたり、ミニゴールへのシュートなどを披露した。

南野は昨年12月21日にフランス杯オセール戦に先発出場したものの前半36分に負傷のため交代。クラブからは前十字靭帯断裂との診断結果が発表され、来月開幕する北中米ワールドカップ（W杯）への出場は絶望視されていた。

前日にも南野は自身のインスタグラムで「一歩一歩、着実に！」と記して、ボールを使ったトレーニングの様子を画像で公開。日本代表で通算73試合出場26得点をあげている31歳の近影に、日本ファンからは歓喜の声があがった。

「ダラスで絶対待ってるからな！」

「マジか！！W杯間に合う！？」

「マジでW杯サプライズ招集ある？？」

「俺たちのタキが帰ってくるぞ！！泣きそう」

「タキよ…ここまで来たら奇跡の大復活を信じてしまうぞ…」

「ボール蹴ってる」

「あの大怪我からもうここまで回復してんのか…」

「タキのW杯への切実さ執念とか諦めない気持ちがひしひしと伝わってきた」

北中米W杯で日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。運命のメンバー発表は来週15日に行われる。



（THE ANSWER編集部）