元日向坂４６で女優の影山優佳が誕生日を迎え、多くの祝福が寄せられている。

９日までにインスタグラムを更新し、「影山優佳、２５歳になりました そして、活動開始から１０年を迎えることができました。いつもたくさんの応援をありがとうございます。」と、誕生日を迎えたことを報告。バースデープレートを手に笑顔の写真を公開し、「たくさんの方に、私たちの活動１０周年と生まれてきたことを祝ってもらえて、生きてきてよかったって強く強く思わせてもらっています。確実に、生かされています。ありがとうございます！私がみなさんを幸せにしたいのに、友人が影山優佳（２５）になるまで頑張って見届けてくれたり、大好きな後輩が私のプライベートドンピシャのプレゼントをたくさんくれたり、気づいたらいつも幸せにしてもらってばっかり！」とコメント。「２５歳はたくさん楽しみ遊び尽くすか、そろそろ粛々と自分を高めることにするか、まだ決めかねていますが、たくさん笑って、たくさん笑わせたいって思ってます １１年目も、隣に立っていてもらえたら嬉しいです 今後とも、宜しくお願いします！明日は待ちに待ったバースデーイベント！だから今日は絶対に絶対にお酒飲み過ぎないようにしないと〜〜！！！」と記し、メガネ姿の写真やお茶目なポーズを決めた写真を公開した。

この投稿にタレントの岡田結実から「おめでとうーー影ちゃん 今度お祝いさせてね！！！」、シンガー・ソングライターのｍｉｗａから「お誕生日おめでとう〜影ちゃんにとって素敵な一年になりますように」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「影ちゃん誕生日おめでとう！素敵な２５ちゃいになりますように…明日、再会できるのが楽しみです。」「おめでとうございます…若いなぁ〜」「誕生日おめでとう より良い１年になります様に」「おめでとうございます 可愛いと賢いを共存している影山さんが素敵で憧れます！」といった声が寄せられている。