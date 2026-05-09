◇プロ野球パ・リーグ 西武4-2楽天(8日、ベルーナドーム)

西武が2連勝。今季初めて貯金1をマークし、西口文也監督も「うれしいですね。最近は常に打っていいゲームが出来ている」と喜びました。

この日は6回1アウト1、2塁から、5番・林安可選手、6番・平沢大河選手の連続タイムリーで3点を先制。1点差に迫られた8回には、途中出場の長谷川信哉選手が3号ソロを放ち、勝利をたぐり寄せました。

試合後、西口監督は「1イニングでの複数得点が増えてきていいんじゃないですかね」と好調の打線を称賛します。

中でも平沢選手はここまで21試合の出場で打率.384、1本塁打、8打点と絶好調。好調の要因を聞かれると西口監督は「なんなんですかね。いつ終わるかと思いながら見ているんですけど」と冗談交じりに笑顔で話し、「本人は『もう少しもう少し』と言っているので、まだまだ（好調は）続くんじゃないですかね」と話しました。

今季初めて貯金「1」とした西武ですが、西口監督は「まだまだ5月なので、これからもっと貯金をできるように頑張っていきます」と気を引き締めました。