「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「ゾス！」は嫌だけど、チームをまとめたい

「体育会系のノリは苦手」

「上下関係を押しつけたくない」

「でも、チームはちゃんとまとめたい」

そんな葛藤を抱えるリーダーは少なくありません。

では、「ゾス！」のような強制的な空気をつくらずに、チームを機能させるにはどうすればいいのか。

結論はシンプルです。

人間関係に頼らず、ルールで運営することです。

「人間関係」でまとめようとするほど、組織は崩れる

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

職場の人間関係で悩む人は多くいます。

しかし、識学の考え方の中に「人間関係」という概念はありません。

上司は上司の役割をし、部下は部下の役割をする。ルールに則って規則正しく動く。ただ、それだけです。

そこに余計な感情は発生しません。だから、精神的に疲れることはないのです。

感情で動いている組織では、リーダーが部下に好かれようとします。逆に部下もリーダーに好かれようとします。すると、「人間関係」の問題が出てくるので、疲れてしまうのです。

――『リーダーの仮面』より

多くのリーダーは、「関係性が良ければチームはまとまる」と考えがちです。

しかし実際には逆です。人間関係に依存するほど、組織は不安定になります。

「好きだから従う」は最も危険な状態

「上司が好きだから言うことを聞く」

そんな状況は、一見、聞こえがいいように思えます。

しかし、ひっくり返すと、「上司が好きじゃなくなったから言うことは聞かない」ということを許すことになってしまいます。

――『リーダーの仮面』より

これは非常に重要なポイントです。

感情で成り立つ組織は、感情で簡単に崩れます。

「好きだからやる」

「嫌いだからやらない」

この状態を許してしまうと、リーダーは常に好かれる努力をし続けなければならなくなります。

その結果、判断がブレ、組織は弱くなります。

まとめる力の正体は「ルール」

好き嫌いが、上司の指示を聞くか聞かないかのバロメーターになってしまう。そんな状況は絶対につくってはいけません。

正しくルールを言語化して運営されている組織では、業務上で感情的になることはありません。その結果、人間関係の悩みもなくなります。

大事なのは、ルールがないことによるストレスから部下たちを自由にすることなのです。

――『リーダーの仮面』より

つまり、チームをまとめるとは、「気持ちを一つにすること」ではありません。

同じルールで動かすことです。

ルールがあれば、無理にテンションを上げる必要も、無理に仲良くする必要もない。

それでもチームは機能します。

必要なのは「仮面」

「ゾス！」のような強制的な文化をつくらなくても、チームはまとめられます。

必要なのは、人間関係ではなく、ルールです。

好かれることではなく、機能することを優先する。

その覚悟が、リーダーには求められます。

だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長。

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。