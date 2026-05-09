【ファミリーマート】神の雫コラボワイン発表会♡全12種試飲レポート

人気ワイン漫画『神の雫』とファミリーマートがコラボした話題のワインシリーズが復活。それに先駆けて開催された発表会・テイスティングイベントでは、全12種類のワインを一挙に体験できる贅沢な空間が広がりました。さらに、見取り図のお二人によるユニークな表現や、来場者による人気投票など、五感で楽しめる内容が満載。ワイン好きはもちろん、初心者でも楽しめる注目イベントの様子をたっぷりレポートします。

全12種ワインが集結した豪華発表会

人気漫画『神の雫』とコラボしたワインシリーズの復活を記念し、発表会・テイスティングイベントが開催されました。

会場では、シリーズ全12種類のワインが一堂に並び、その圧巻のラインナップに来場者の期待が高まります。特に注目されたのは、過去に完売が続出し“幻”とも呼ばれた「ジスト グランレゼルバ」と「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」。どちらも2026年4月28日より全国のファミリーマートで復活販売されます。

イベントの幕開けでは、展示台のアンベールが行われ、ワインが披露されると会場は一気に華やかな空気に包まれました。

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見取り図が挑戦！ユニークなワイン表現

イベントには、『神の雫』原作者の亜樹直さんと、お笑いコンビ・見取り図のお二人が登壇。

試飲企画では、「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」の味わいを言葉で表現するクイズに挑戦しました。盛山さんは「このワインは大型バスの左折である」と独特な表現で回答。

味わいの“ふくらみ”を大胆に例えたユーモアあふれる発言に、会場は笑いと驚きに包まれました。

一方、リリーさんの「おいしいワイン」というシンプルな回答にはツッコミが入り、終始和やかな雰囲気に。ワインの奥深さと楽しさを感じられる、印象的なシーンとなりました。

五感で楽しむ『神の雫』の世界観

会場では、漫画『神の雫』の世界観を体感できる演出も見どころのひとつ。

シリーズ誕生から3年を経て、ついに12本すべてが揃ったことを記念し、描き下ろしイラストが展示されました。また、ワインの香りや味わいだけでなく、ストーリー性やビジュアルまで楽しめる空間が広がります。

さらに、漫画にも登場するワイン樽を使用したハイボールの紹介など、知識と体験が融合したコンテンツも充実。ワイン初心者でも楽しめる、エンターテインメント性の高いイベントとなっていました。

来場者が選ぶNo.1ワインが決定

イベントでは、来場者による人気投票も実施されました。

その結果、見事No.1に輝いたのは「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」。過去には同価格帯の約7倍の売上を記録した実力派ワインで、多くの来場者を魅了しました。

会場では、各ワインとともにペアリングも提案されており、味わいの幅広さや楽しみ方の多様さも印象的でした。

幻のワインがついに復活！注目の販売情報

今回のイベントで紹介されたワインは、2026年4月28日より全国のファミリーマートにて販売開始。

中でも注目は、長期熟成による複雑な味わいが特徴の「ジスト グランレゼルバ」と、果実味豊かな「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」。どちらも1,000円台という価格ながら、本格的な味わいが楽しめると話題です。

“手軽に楽しめる本格ワイン”として、今後さらに人気が高まりそうな予感です。

『神の雫』の世界観をリアルに体験できる今回のイベントは、ワインの魅力を改めて感じられる特別な時間となりました。

味わいだけでなく、表現・ストーリー・空間すべてを楽しめる新しいワイン体験。気になる方は、ぜひ復活したコラボワインをチェックしてみてくださいね♡