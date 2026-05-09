「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）

絶好調男が止まらない！広島・坂倉将吾捕手（２７）が５号ソロを含む２安打１打点。二回に一塁内野安打で１１試合連続安打とすると、四回には高梨の直球を右中間席へ運んだ。４月下旬に１割台だった打率は３割に到達し、本塁打数は早くも昨季に並んだ。チームは敗れ最下位の中日と１ゲーム差に迫られたが、４番のバットがチームの危機を救う。

ガツンと耳に残る打球音が本拠地に響く。坂倉は打った瞬間、本塁打を確信し、美しいフォロースルーを決めた。試合はまだ序盤。チームに勇気を与える一発を、「良いポイントでしっかり振り抜くことができました」と振り返った。

２点を追う四回だ。先頭で迎えた第２打席。初球の直球を悠々と見送った２球目だった。高梨の投じた１４８キロをフルスイング。打球は右翼・増田が打球を追うのを諦めるほど、あっという間に右中間席へ吸い込まれた。３試合ぶりの５号ソロをたたきこみ、いつもより早めのスピードでダイヤモンドを一周。１点差に詰め寄る反撃の一発に、「そこは良かったのかなと思います」と控えめにうなずいた。

反省も忘れなかった。再び２点差となった六回の攻撃。先頭の小園が左前打で出塁し、坂倉が打席へ。好機拡大が期待されたが、フルカウントから見逃し三振に倒れ、スタートを切っていた小園も二塁タッチアウト。「チームとしてやっちゃいけないことをしている。打った打たないより、ああいう打席をつぶしていきたい」と、悔しさをにじませた。

チームが敗れた中でも、４番としての存在感は増すばかりだ。二回の第１打席で一塁強襲の内野安打を放ち、１１試合連続安打とした。直近１０試合で７度の複数安打もマーク。開幕から不振が続き、４月下旬に１割台まで沈んでいた打率はリーグ６位の・３０１まで急上昇。２３打点は阪神・佐藤輝に次いで同２位と、勝負強さも際立つ。

打撃の進化が長打力にも表れつつある。５本塁打は早くも昨季に並ぶ本数。２０２２年の自己最多１６本塁打を上回るペースでアーチを描いている。確実性と長打力を兼ね備えた打棒は、間違いなく赤ヘル打線の中心となっている。

前向きな数字が並んでいるが、自身の成績について問われると、「今日はそれはどうでもいい」と厳しい表情を崩さなかった。チームは２カード連続で初戦を落とし、最下位・中日に１ゲーム差に迫られた。開幕３連勝スタートを切ったシーズンで、早くも目を背けたくなる現実が迫ってきている。４番が好調なバットで危機を救う一打を放っていく。