Ｊ１ＦＣ東京は明治安田Ｊ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（６月６日、ＭＵＦＧ国立）を「Ｂｉｇ Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ Ｄａｙ」と題して開催。同試合のスペシャルゲストとしてタレントの江頭２：５０が来場すると発表した。

江頭２：５０が国立競技場で初の全力パフォーマンスを披露。試合開始前に「国立最終熱戦」の応援パフォーマンスで会場を盛り上げる。

ＦＣ東京はＪ１百年構想リーグＥＡＳＴで好調な戦いを続け、９日時点で首位鹿島と勝ち点５差の２位につけている。プレーオフラウンドは東西各グループ同順位同士のホーム＆アウェイ方式で順位決定戦が行われる。

江頭２：５０はコメントを発表し「おい、ＦＣ東京のファン・サポーター！今シーズンのＦＣ東京、優勝狙える位置にいるらしいじゃねーか！やるじゃねえか！こうなったら、お前ら、絶対に優勝しろよ！オレは、もう４０年近く、中野に住んでいる東京都民なんだよ！だから、オレも東京都民として応援してやるぜ！最後の試合、国立でやるんだろ？オレ、応援に行くから、絶対に勝てよ〜〜！！オレと一緒に、国立競技場で伝説作ろうぜ〜〜〜！！」と呼びかけた。