ダウ平均はほぼ横ばい、ハイテク関連は買いが目立つ＝米国株概況

　直近の上昇に対して、昨日はいったん調整売りが入ったが、今日は再び上昇基調に復した。これまでの上昇同様にハイテク中心の買いが目立っており、ナスダックは史上初となる２６０００台を付け、その後も上昇が続く展開。一方ダウ平均はハイテクの買いが支えとなったものの、ナスダックほどの上昇にはならず、場中はマイナス圏に沈む場面も見られた。終値もほぼ横ばいとなっている。終値はダウ工業株３０種平均が１２．１９ドル高の４万９６０９．１６ドル、ナスダック総合指数が４４０．８８ポイント高の２万６２４７．０８ポイント、Ｓ＆Ｐ５００が６１．８２ポイント高の７３９８．９３ポイント。

　ハイテクなどの買いが目立つ中、マグニフィセントセブンは大きく買われる銘柄が見られたが、一部は売りが出た。テスラ＜TSLA＞が４％を超える上昇。アルファベットＣ＜GOOG＞、アルファベットＡ＜GOOGL＞、アップル＜AAPL＞、エヌビディア＜NVDA＞も大きく買われた。一方でメタ＜META＞とマイクロソフト＜MSFT＞は売りが目立った。

　半導体関連ではＡＭＤ＜AMD＞の買いが目立った。今週は決算を受けて大きく買われた後、週後半も買いが継続。高値を超えて上昇に弾みがつき、今日は１１％超の上昇となっている。アーム・ホールディングス＜ARM＞は６日に大きく買われた後、昨日は一転して大きな下げ。今日は朝方ややしっかりも、その後前日終値前後でもみ合い。

　製薬関連では、モデルナ＜MRNA＞がインフルエンザワクチンに関する第３相試験の好結果などを好感した買いが出て大きく上昇。第１四半期総売り上げ及び利益が市場予想を下回ったアンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞は２０％を超える下げ。イーライリリー＜LLY＞も軟調。

　ＩＴハイテクの買いが目立つ中、ダウ採用銘柄では上記以外でもシスコシステムズ＜CSCO＞が大幅高。ヘルスケアサービスのユナイテッドヘルス＜UNH＞が堅調。米中首脳会談を前に中国からの購入期待もある航空機大手ボーイング＜BA＞も強い。ファストフード大手マクドナルド＜MCD＞、ビジネス向けソフトウェアのセールスフォース＜CRM＞が軟調。

　そのほか、１８億ドルのクラウド契約締結を発表したクラウドコンピューティングのアカマイ・テクノロジーズ＜AKAM＞が２６％高。海外での売り上げが好調であったエナジードリンクのモンスター・ビバレッジ＜MNST＞も大幅高。

アップル＜AAPL＞　293.32（+5.88　+2.05%）
マイクロソフト＜MSFT＞　415.12（-5.65　-1.34%）
アマゾン＜AMZN＞　272.68（+1.51　+0.56%）
アルファベットC＜GOOG＞　397.05（+1.75　+0.44%）
アルファベットA＜GOOGL＞　400.80（+2.81　+0.71%）
テスラ＜TSLA＞　428.35（+16.56　+4.02%）
メタ＜META＞　609.63（-7.18　-1.16%）
エヌビディア＜NVDA＞　215.20（+3.70　+1.75%）
ＡＭＤ＜AMD＞　455.19（+46.73　+11.44%）
アーム・ホールディングス＜ARM＞　213.27（-0.04　-0.02%）
モデルナ＜MRNA＞　54.35（+5.81　+11.97%）
アンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞　19.00（-5.03　-20.93%）
イーライリリー＜LLY＞　948.45（-26.51　-2.72%）
ユナイテッドヘルス＜UNH＞　379.98（+10.24　+2.77%）
マクドナルド＜MCD＞　275.75（-7.95　-2.80%）　
ボーイング＜BA＞　237.36（+6.33　+2.74%）　
セールスフォース＜CRM＞　 181.82（-4.52　-2.43%）
シスコシステムズ＜CSCO＞　96.57（+4.41　+4.79%）
アカマイ・テクノロジーズ＜AKAM＞　147.71（+31.02　+26.58%）
モンスター・ビバレッジ＜MNST＞　86.29（+10.32　+13.58%）

MINKABU PRESS