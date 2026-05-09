ダウ平均はほぼ横ばい、ハイテク関連は買いが目立つ＝米国株概況



直近の上昇に対して、昨日はいったん調整売りが入ったが、今日は再び上昇基調に復した。これまでの上昇同様にハイテク中心の買いが目立っており、ナスダックは史上初となる２６０００台を付け、その後も上昇が続く展開。一方ダウ平均はハイテクの買いが支えとなったものの、ナスダックほどの上昇にはならず、場中はマイナス圏に沈む場面も見られた。終値もほぼ横ばいとなっている。終値はダウ工業株３０種平均が１２．１９ドル高の４万９６０９．１６ドル、ナスダック総合指数が４４０．８８ポイント高の２万６２４７．０８ポイント、Ｓ＆Ｐ５００が６１．８２ポイント高の７３９８．９３ポイント。



ハイテクなどの買いが目立つ中、マグニフィセントセブンは大きく買われる銘柄が見られたが、一部は売りが出た。テスラ＜TSLA＞が４％を超える上昇。アルファベットＣ＜GOOG＞、アルファベットＡ＜GOOGL＞、アップル＜AAPL＞、エヌビディア＜NVDA＞も大きく買われた。一方でメタ＜META＞とマイクロソフト＜MSFT＞は売りが目立った。



半導体関連ではＡＭＤ＜AMD＞の買いが目立った。今週は決算を受けて大きく買われた後、週後半も買いが継続。高値を超えて上昇に弾みがつき、今日は１１％超の上昇となっている。アーム・ホールディングス＜ARM＞は６日に大きく買われた後、昨日は一転して大きな下げ。今日は朝方ややしっかりも、その後前日終値前後でもみ合い。



製薬関連では、モデルナ＜MRNA＞がインフルエンザワクチンに関する第３相試験の好結果などを好感した買いが出て大きく上昇。第１四半期総売り上げ及び利益が市場予想を下回ったアンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞は２０％を超える下げ。イーライリリー＜LLY＞も軟調。



ＩＴハイテクの買いが目立つ中、ダウ採用銘柄では上記以外でもシスコシステムズ＜CSCO＞が大幅高。ヘルスケアサービスのユナイテッドヘルス＜UNH＞が堅調。米中首脳会談を前に中国からの購入期待もある航空機大手ボーイング＜BA＞も強い。ファストフード大手マクドナルド＜MCD＞、ビジネス向けソフトウェアのセールスフォース＜CRM＞が軟調。



そのほか、１８億ドルのクラウド契約締結を発表したクラウドコンピューティングのアカマイ・テクノロジーズ＜AKAM＞が２６％高。海外での売り上げが好調であったエナジードリンクのモンスター・ビバレッジ＜MNST＞も大幅高。



アップル＜AAPL＞ 293.32（+5.88 +2.05%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 415.12（-5.65 -1.34%）

アマゾン＜AMZN＞ 272.68（+1.51 +0.56%）

アルファベットC＜GOOG＞ 397.05（+1.75 +0.44%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 400.80（+2.81 +0.71%）

テスラ＜TSLA＞ 428.35（+16.56 +4.02%）

メタ＜META＞ 609.63（-7.18 -1.16%）

エヌビディア＜NVDA＞ 215.20（+3.70 +1.75%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 455.19（+46.73 +11.44%）

アーム・ホールディングス＜ARM＞ 213.27（-0.04 -0.02%）

モデルナ＜MRNA＞ 54.35（+5.81 +11.97%）

アンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞ 19.00（-5.03 -20.93%）

イーライリリー＜LLY＞ 948.45（-26.51 -2.72%）

ユナイテッドヘルス＜UNH＞ 379.98（+10.24 +2.77%）

マクドナルド＜MCD＞ 275.75（-7.95 -2.80%）

ボーイング＜BA＞ 237.36（+6.33 +2.74%）

セールスフォース＜CRM＞ 181.82（-4.52 -2.43%）

シスコシステムズ＜CSCO＞ 96.57（+4.41 +4.79%）

アカマイ・テクノロジーズ＜AKAM＞ 147.71（+31.02 +26.58%）

モンスター・ビバレッジ＜MNST＞ 86.29（+10.32 +13.58%）



MINKABU PRESS

外部サイト