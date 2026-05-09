この週末は、日曜日を中心に広い範囲で晴れて、行楽日和になるでしょう。空気の乾燥と紫外線、寒暖差に注意が必要です。

きょうは、沖縄は梅雨前線、北陸から北は北海道付近にある上空に寒気を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定です。さらに等圧線がこみ合っていますので、北日本を中心に台風並みの暴風が吹き荒れるおそれがあります。ただ、西・東日本は晴れの天気をもたらす高気圧に覆われますので、九州から関東にかけては広い範囲で晴れてお出かけ日和になるでしょう。北陸や東北は午前中を中心に、北海道は夕方にかけて雨や雷雨で、北海道のオホーツク海側では季節外れの雪になる見込みです。

あすはさらに晴れの天気をもたらす高気圧が張り出してきますので、晴れエリアが拡大、北陸から北の天気も回復して九州から北海道まで晴れそうです。空気がカラカラに乾燥して、東京など湿度が10パーセント台と今年一番乾燥するところもあるでしょう。バーベキューなど火の元にはご注意ください。紫外線が夏の終わりと同じレベルで強まっています。うっかり日焼けにもご注意ください。一方、沖縄は土日とも梅雨空で、きょうは局地的に激しい雷雨になって警報級の大雨になるおそれがあります。

きょうの最高気温は、関東から西で24℃前後で、湿度が低く、快適な陽気になるでしょう。きのうムシムシとした関東もすがすがしい陽気になりそうです。北陸から北はきのうより大幅に低いところもあり、北日本は15℃以下、風が冷たいでしょう。沖縄は梅雨寒で、那覇は21℃と5月にはめったにない低さになる予想です。きのうとの気温差にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：12℃

青森 ：15℃ 盛岡：15℃

仙台 ：19℃ 新潟：17℃

長野 ：18℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：24℃

大阪 ：23℃ 岡山：24℃

広島 ：23℃ 松江：21℃

高知 ：25℃ 福岡：22℃

鹿児島：24℃ 那覇：21℃

あすは、北陸から北の冷たい風も収まり、札幌では21℃など北日本では6月並み、7月並みの暖かさのところも出てきそうです。また内陸を中心に朝と昼間の寒暖差も大きくなります。日ごと、一日の中での寒暖差にご注意ください。

来週は関東から西で25℃以上の夏日が続くのが当たり前になり、来週末以降は名古屋で最高気温が30℃、30℃以上の真夏日が続くところも出てきそうです。暑さが増しますし、蒸し暑い日も増えてきます。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。