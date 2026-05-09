セリエA 25/26の第36節 トリノとサッスオーロの試合が、5月9日03:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはジョバンニ・シメオネ（FW）、アリュー・ヌジエ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。サッスオーロのルカ・リパーニ（MF）のアシストからクリスティアン・トルストベット（MF）がゴールを決めてサッスオーロが先制。

59分、トリノは同時に2人を交代。アリュー・ヌジエ（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）に代わりドゥバン・サパタ（FW）、マルクス・ペデルセン（DF）がピッチに入る。

63分、サッスオーロは同時に2人を交代。クリスティアン・ボルパト（MF）、ルカ・リパーニ（MF）に代わりドメニコ・ベラルディ（FW）、イスマエル・コネ（MF）がピッチに入る。

66分トリノが同点に追いつく。エンゾ・エボス（DF）のアシストからジョバンニ・シメオネ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

67分、トリノが選手交代を行う。マッテオ・プラティ（MF）からエミルハン・イルカン（MF）に交代した。

70分トリノが逆転。ドゥバン・サパタ（FW）のアシストからマルクス・ペデルセン（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、トリノが2-1で勝利した。

なお、トリノは51分にルカ・マリアヌッチ（DF）、63分にマッテオ・プラティ（MF）、89分にニールス・ヌクンク（DF）、90+3分にグビダス・ギネス（MF）に、またサッスオーロは38分にルカ・リパーニ（MF）、86分にクリスティアン・トルストベット（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-09 05:50:27 更新