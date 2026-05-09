リーグ・アン 25/26の第33節 Rランスとナントの試合が、5月9日03:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはラヤン・フォファナ（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、マティス・アブリン（FW）、フレデリック・ギルベール（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、Rランスが選手交代を行う。ラヤン・フォファナ（FW）からフロリアン・ソトカ（FW）に交代した。

59分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からルーベン・アギラール（DF）に交代した。

65分、Rランスが選手交代を行う。アマドゥ・ハイダラ（MF）からフォデ・シラ（MF）に交代した。

66分、ナントが選手交代を行う。ウロシュ・ラジャコビッチ（DF）からAlmusrati Ali（DF）に交代した。

78分、Rランスは同時に2人を交代。ウェスレイ・サイード（FW）、アブダラー・シマ（FW）に代わりアンソニー・ベルモン（MF）、Soares Mezian（MF）がピッチに入る。

その直後の79分、ついに均衡が崩れる。RランスのSoares Mezian（MF）がゴールが生まれRランスが先制する。

その後もナントの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、Rランスが1-0で勝利した。

なお、Rランスは15分にアブダラー・シマ（FW）、36分にアンドリヤ・ブラトビッチ（MF）に、またナントは75分にAlmusrati Ali（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-09 05:50:36 更新