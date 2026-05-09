プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第7節 スタンダールとルーベンの試合が、5月9日03:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、アドナネ・アビド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、ソリー・カバ（FW）、アブドゥルカリム・トラオレ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

40分に試合が動く。ルーベンのがゴールを決めてルーベンが先制。

ここで前半が終了。0-1とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分スタンダールが同点に追いつく。がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

48分、スタンダールが選手交代を行う。イブラヒム・カラモコ（MF）からマルコ・イライマハリトラ（MF）に交代した。

63分、スタンダールが選手交代を行う。ティモシー・ヌカダ（FW）からデニス・エッケルト（FW）に交代した。

69分スタンダールが逆転。がゴールを決めて2-1と逆転する。はハットトリックを達成。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、スタンダールが2-1で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2026-05-09 05:50:47 更新