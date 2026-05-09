「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

無敗の３歳マイル王の玉座へ、アスクイキゴミが駆け上がる。３連勝での戴冠なら、１２年カレンブラックヒル、２１年のシュネルマイスターの４戦目を抜いての最短Ｖ。必要なピースもそろった。

「一発で勝つのは総合力が高い、何よりの証拠」と藤原師が言うように、前提となる絶対能力がまず高い。早い時期から、３歳春の目標をこの舞台と意識させた大器。２月の東京で狙い通り新馬勝ちすると、２戦目は渋った馬場＆大外枠の逆境をはねのけ重賞タイトルを手にした。最終追いでコンタクトを取った戸崎圭も「だてに２戦目で重賞を勝っていない。能力が高い」と熱を込める。

多頭数のマイルＧ１。経験のない速い流れのなかでは、操縦性も必要になる。トレーナーは「すごく乗りやすい。子どもでも乗れるぐらい」と評価すれば、戸崎圭も「折り合いもついて、実際に乗りやすかった」と、ここも意見は一致だ。

状態面については、キャリアが浅いことが武器になる。指揮官は「３歳の今はしんどい時期。子どもと一緒や。馬が元気があって、走れる態勢にあるかが一番大事。成績うんぬんよりも現状の体力、精神力の部分で元気があるかどうか。この馬にはある」と断言する。

９年連続で５枠より外の枠番から勝ち馬が誕生している外枠有利のレース。８枠１６番に決まり、藤原師は「並びもいい。自在性もあるし、内枠よりも外枠の方で良かった」と満足げに腕を組む。あとは最高の結果を待つだけだ。