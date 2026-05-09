迷惑すぎる…「あんたにぴったり！」毎週お見合い写真を持ってくる客　正直に「彼氏なし」と答えてしまった女性の回想

客に気に入られるのは営業職として喜ばしいことだが、度が過ぎるとただの迷惑でしかない。福島県の60代女性は、かつて車の販売会社で働いていた頃、ある購入客からの過剰すぎるアプローチに頭を抱えていたという。

その客は、車を買うついでに女性の結婚まで世話しようと躍起になっていたようだ。

「購入されたお客様からものすごく気に入られ、『あんたにぴったり！』『あんただから紹介する！』と見合い写真を毎週のように持ってこられた」

店長「実はあの社員には付き合っている人がいまして…」

毎週お見合い写真を持参されるだけでも十分重い。さらに、商談中の何気ない回答が事態を悪化させてしまう。

「商談中に『付き合ってる人はいるのか?』と聞かれ、いませんと正直に答えたところ、納車後に怒涛のごとく通われて参りました」

車を売り終えても、来店は止まらない。これはもはや営業妨害だろう。見かねた上司が助け舟を出したことで、ようやく幕引きとなった。

「結局、相談にのってくれた店長がそのお客様に『実はあの社員には付き合っている人がいまして…』と言ってくれたのでその後はピタッと止んだ」

プライベートな部分については最初から適当な嘘で防衛線を張っておくのが正解だったかもしれない。

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