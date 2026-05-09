◆パ・リーグ 西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）

球場が暗闇と静寂に包まれる中、その名がコールされると一気に大歓声が上がった。１点リードの９回。西武・岩城颯空（はくあ）投手（２２）がマウンドへ。２日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来の登板で、「（間隔が）空いた分、試合の感覚が分かっていても、入り方が難しかったのはあった」と明かしながらも、緊張を感じさせない圧巻の投球で球場中の視線を一身に集めた。

先頭の黒川、続く浅村を自慢の直球で凡打に打ち取ると、最後はカウント３―１から「開き直ってゾーンに強い球を放る、そこだけ」と村林を１４７キロ直球で三飛に仕留めた。３人斬りで１０セーブ目を挙げた。新人で登板１３試合目での１０セーブ到達は、ＮＰＢでは２２年の巨人・大勢の１１試合に次ぎ２番目で、パ・リーグでは最速記録。「知らないです！無頓着ですね」と無関心を装いながら「めちゃくちゃうれしいです」と破顔一笑だ。

球場の中心で躍動するきらびやかな姿からは一転、休日は寮の自室で１日を終えることも多いインドア派だ。「もう部屋から出ないです。二度寝とか楽しんで。スマホ見たりして気がついたら一日中ごろごろしてる日もあるし。本当につまらん人間です」。自分１人だけの空間でゆっくりと過ごし、試合に向けたエネルギーを蓄えている。

目指すは頂点だ。お立ち台でセーブ王への意気込みを問われると、「頑張ります」と力を込めた左腕。ルーキー守護神が試合を締め、チームは今季４度目の挑戦でついに貯金１に到達。実に２５年７月１３日以来２９９日ぶりの貯金生活だ。年齢を感じさせないどっしりとした新人が、チームを支えている。（大中 彩未）

◆岩城 颯空（いわき・はくあ）２００３年９月１７日、富山生まれ。２２歳。富山商から中大に進学し、２５年ドラフト２位で西武入り。３月３１日のオリックス戦（ベルーナＤ）で新人では史上７人目のプロ初登板初セーブをマーク。今季年俸１２５０万円（推定）。

◆記録メモ 新人の岩城（西）が楽天戦で１０セーブ（Ｓ）目をマーク。１３試合目の登板で１０Ｓ到達は新人では２２年の大勢（巨）の１１試合に次ぎ、２番目のスピード到達。パでは９２年の河本育之（ロ）の１９試合を更新して最速。また、球団の新人で１０Ｓ以上をマークしたのは２２Ｓの１１年牧田和久以来２人目。