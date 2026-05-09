◆阪神大学野球春季リーグ戦 ▽最終節１回戦 大体大４ｘ―３甲南大（８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

阪神大学野球春季リーグ戦の最終節１回戦が行われた。天理大が大産大を下し８勝１敗のポイント２４で３季ぶり優勝に王手をかけた。勝たなければ優勝がなくなる大体大は１点差の９回２死から４番・斉藤尽生（４年＝東海大熊本星翔）の逆転サヨナラ２点二塁打で劇的勝利した。

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土壇場で起死回生の一打を放った斉藤は、ナインの歓喜の出迎えに抱きついた。目は真っ赤。あふれる涙をこらえきれなかった。

勝たなければ、優勝の可能性が消滅する一戦。１点を追う９回２死一、二塁で２ボール１ストライクからの４球目を振り抜くと打球はセンターへ一直線。打球は懸命に追った中堅手を越えてフェンス前で弾んだ。２者が生還する逆転サヨナラ２点二塁打になった。

「大事なところで一本出て良かった。ずっと打てなかったので…」と、試合後も斉藤は目を真っ赤にして、こぼれる涙があった。

オープン戦は絶好調でリーグ戦に突入したものの、極度の打撃不振に陥った。この試合まで２５打数２安打の打率８分。それでも、松平一彦監督は４番から外さなかった。「よく練習している選手。代えるつもりはなかった。不思議な力を与えてくれたのかも」と、斉藤の殊勲打をたたえた。

オフの日も必死にバットを振った。斉藤は「『練習するから手伝ってくれへん』とメールすると、みんなすぐに返事をくれる。『（打撃投手で）放ってやるよ』と呼びかけてくれることも。同級生、ベンチに入っていない選手も、学生コーチも、後輩もみんなが助けてくれた」と感謝した。二塁を回ると、喜んで駆け寄ってくれるナインの姿が目に入り、涙腺が崩壊した。

優勝へはかすかな望みしかない。自力優勝はない。優勝に王手をかけている天理大が９日に敗れ、大体大が残り２試合に勝てば、プレーオフ決着になる。天理大が勝つか引き分ければ消える。「シーズン前から厳しい戦いになるのは分かっていた。どんな状況でもあきらめない」。みんなが打たせてくれた一打を奇跡につなげたい。