６日、ヴィクトリアマイルに参戦予定のサフィラの追い切りに初めて騎乗しました。見た目以上に体がしっかりしていてパワーがあるな、という印象。栗東・ＣＷコースで６ハロン７９秒７と上々の時計をマークし、状態の良さも確認できました。

現状は補欠の１番手ですが、レース前日の長距離輸送を避けるため、早めに美浦トレセンに移動。レースに向けて準備を進めています。出否未定の馬がいるようですし、何とか出走できればいいですね。

今週は京都で１３鞍に騎乗します。土曜８Ｒのヒミノエトワールは３走ぶりのコンビになります。このクラスでも２着が２回あるように、十分に通用する力を持っています。前回（９着）が不本意な結果でしたが、スムーズに力を発揮できれば上位争いになると思います。

前走２着のパンチャマハブータは、１週前追い切りに騎乗。状態はキープできていますね。道中は後方でしっかりためて、直線勝負に懸けたいですね。ハナが条件になるクスクスはもまれない外枠がいいと思います。

（ＪＲＡ騎手）

【土曜京都】

１Ｒ シュクルリー Ｃ

４Ｒ パンチャマハブータ Ａ

８Ｒ ヒミノエトワール Ａ

９Ｒ クスクス Ｂ

１１Ｒ ラディアントスター Ｂ

【日曜京都】

２Ｒ サトノロザリー Ａ

３Ｒ トコトコクマチ Ｃ

５Ｒ アトレッタ Ｂ

６Ｒ タマモランプ Ａ

９Ｒ サトノクローク Ｃ

１０Ｒ フォーゲル Ａ

１１Ｒ ルージュアベリア Ｂ

１２Ｒ ラピダリア Ｃ

（本紙評価）