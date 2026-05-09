生見愛瑠、28年ぶり『GTO』で“鬼塚の新たなバディ”に決定 初の教師役に挑戦 反町隆史は「撮影現場でもずっと“鬼塚先生”のまま」【コメントあり】
反町隆史主演の7月期『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜 午後10：00）が7月20日より、“28年ぶり”に連続ドラマで復活。きょう9日、ヒロイン役をモデルで俳優の生見愛瑠が務めることが発表された。
【画像】渋すぎる…反町隆史主演、28年ぶり『GTO』ポスタービジュアル
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉（おにづか・えいきち）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年夏に放送されると高視聴率を記録、平成を代表する「学園ドラマの金字塔」として社会現象を巻き起こした。
今回、反町隆史の主演で、型破りで誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が28年の時を経て、50代となって、再び連続ドラマに帰ってくる。
生見は初めてのカンテレドラマの出演。同作では鬼塚（反町）が担任を務めるクラスの副担任で古典教師の柏原実央（かしわばら・みお）を演じる。
「初の教師役」に挑戦する生見が演じる柏原は、合理的で効率を重視し、何でもそつなくこなせる優秀な一面を持つが、トラブルを起こさないことを優先し、生徒や同僚とも一定の距離感を置き、感情を表に出すことを避けてきた。そんな柏原が、型破りな教師・鬼塚英吉と同じクラスを受け持つことに。鬼塚の“お目付け役”になるかと思いきや、鬼塚に対し「好きにやればいいんじゃないですか。担任は鬼塚先生なんだし」と突き放す発言をするなど、どこか冷めた態度を取ることも。
『GTO』のヒロイン役といえば、98年版では冬月あずさ（ふゆつき・あずさ）役を松嶋菜々子が演じ、常識にとらわれない鬼塚の行動に戸惑いながらも、その行動の裏に隠された生徒への愛や信念を次第に理解し、鬼塚を支える存在として物語に欠かせない役割を担ってきた。28年ぶりの復活となる今作では、“鬼塚の新たなバディ”となる生見演じる柏原が、鬼塚と対峙していくことで、“教師としての在り方”や“生徒と向き合う覚悟”を問われ、どのように変化していくのか注目が集まる。
■生見愛瑠
『GTO』は学生時代に再放送で拝見していたので、作品に参加できると聞いて「本当に私でいいんですか？」と驚きましたし、とてもうれしかったです。青春時代に見ていたときは「生徒役」をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか「先生役」を演じるとは思ってもいませんでした(笑)。ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです。
私が演じる柏原実央は、どこか一歩引いたところに立ち、独特の空気感を持っている人物で、これまでにあまり演じたことがないタイプです。私自身、友達から「何を考えているか分からない」と言われることがよくあって（笑）。そういう部分は少し似ているかなと思います。
主演の反町さんは撮影現場でもずっと“鬼塚先生”のままという印象で、包容力があり、でもどこか少年っぽさも感じます。生徒役の皆さんは、想像していた以上にしっかりしていて、自分が人見知りしている場合じゃないと思いました。クランクアップまでには、もっと仲良くなれたらいいなと思っています(笑)。
自分が青春時代に見た作品が、またこうして帰ってくることが本当に嬉しいです。私自身、全力で作品に向き合っていきますので、お友達やご家族など、いろいろな世代の方と一緒に見ていただけたらと思います。
【画像】渋すぎる…反町隆史主演、28年ぶり『GTO』ポスタービジュアル
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉（おにづか・えいきち）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年夏に放送されると高視聴率を記録、平成を代表する「学園ドラマの金字塔」として社会現象を巻き起こした。
生見は初めてのカンテレドラマの出演。同作では鬼塚（反町）が担任を務めるクラスの副担任で古典教師の柏原実央（かしわばら・みお）を演じる。
「初の教師役」に挑戦する生見が演じる柏原は、合理的で効率を重視し、何でもそつなくこなせる優秀な一面を持つが、トラブルを起こさないことを優先し、生徒や同僚とも一定の距離感を置き、感情を表に出すことを避けてきた。そんな柏原が、型破りな教師・鬼塚英吉と同じクラスを受け持つことに。鬼塚の“お目付け役”になるかと思いきや、鬼塚に対し「好きにやればいいんじゃないですか。担任は鬼塚先生なんだし」と突き放す発言をするなど、どこか冷めた態度を取ることも。
『GTO』のヒロイン役といえば、98年版では冬月あずさ（ふゆつき・あずさ）役を松嶋菜々子が演じ、常識にとらわれない鬼塚の行動に戸惑いながらも、その行動の裏に隠された生徒への愛や信念を次第に理解し、鬼塚を支える存在として物語に欠かせない役割を担ってきた。28年ぶりの復活となる今作では、“鬼塚の新たなバディ”となる生見演じる柏原が、鬼塚と対峙していくことで、“教師としての在り方”や“生徒と向き合う覚悟”を問われ、どのように変化していくのか注目が集まる。
■生見愛瑠
『GTO』は学生時代に再放送で拝見していたので、作品に参加できると聞いて「本当に私でいいんですか？」と驚きましたし、とてもうれしかったです。青春時代に見ていたときは「生徒役」をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか「先生役」を演じるとは思ってもいませんでした(笑)。ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです。
私が演じる柏原実央は、どこか一歩引いたところに立ち、独特の空気感を持っている人物で、これまでにあまり演じたことがないタイプです。私自身、友達から「何を考えているか分からない」と言われることがよくあって（笑）。そういう部分は少し似ているかなと思います。
主演の反町さんは撮影現場でもずっと“鬼塚先生”のままという印象で、包容力があり、でもどこか少年っぽさも感じます。生徒役の皆さんは、想像していた以上にしっかりしていて、自分が人見知りしている場合じゃないと思いました。クランクアップまでには、もっと仲良くなれたらいいなと思っています(笑)。
自分が青春時代に見た作品が、またこうして帰ってくることが本当に嬉しいです。私自身、全力で作品に向き合っていきますので、お友達やご家族など、いろいろな世代の方と一緒に見ていただけたらと思います。