「レブロン？ショウヘイより凄いの？」米記者の6歳息子が放った衝撃の一言　「日本人として信じられない」と反響

大谷は今季もMVPの最右翼だ(C)Getty Images

やはり特別なスターだ。

今季開幕から二刀流で稼働しているドジャースの大谷翔平。打者としては、出場34試合で打率.248、6本塁打、15打点、5盗塁、OPS.831とまだ本領発揮に至っていないものの、投手としては、6登板で2勝2敗、防御率0.97、WHIP0.81と上々の滑り出しを切っており、支配的な投球が止まらない。

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この活躍ぶりを受け、現地時間5月7日、米スポーツ専門局『ESPN』のアルデン・ゴンザレス記者は、自身のX（旧ツイッター）を更新。6歳息子との会話中、大谷とレブロン・ジェームズ（NBAレイカーズ）の話題に挙がったようで、その内容をシェアしている。

投稿によれば、「レブロンって誰？」「バスケットボール選手だよ」「どこのチーム？」「レイカーズだよ」「その人って凄いの？」と質問攻めに遭ったというゴンザレス記者。それに「史上最高の選手の一人だよ」と答えると、「ショウヘイ・オオタニより凄いの？」と返ってきたという。