ハンタウイルスによる集団感染が疑われているクルーズ船が寄港する予定のスペイン領カナリア諸島では、反対するデモが行われました。

「現地時間8日正午すぎです。州庁舎の前でデモが行われています。寄港に反対する人たちが抗議活動を行っています」

クルーズ船「MVホンディウス号」はカナリア諸島のテネリフェ島に日本時間10日に到着する見通しです。

これに対し、港湾関係者らが「船が寄港する間、仕事ができなくなる」と抗議の声をあげました。

港湾関係者

「『自治州首相が私たちからパンを奪う』と書いた。船の修理をしていて仕事がしたい」

「クルーズ船がテネリフェの港に来ることが心配です。声をあげないと伝わらないのでデモに参加しました」

こうしたなか、イギリス政府は「感染の可能性がある新たな症例が報告された」と発表。

これまでにイギリス国籍2人の感染が確認されていましたが、新たに、クルーズ船が寄港したイギリス領のトリスタン・ダ・クーニャ島に滞在しているイギリス国籍の1人に感染の疑いがあるということです。

イギリス政府は船内にいる乗客のうち、ハンタウイルスの症状を発症していない人についても45日間の隔離を要請するとしています。