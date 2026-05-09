女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（62）との旅行での行動を明かした。

山口と唐沢は88年にNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で、姉弟役として共演。95年に結婚し、芸能界きってのおしどり夫婦と知られている。事前に唐沢に取材をしていたMCの笑福亭鶴瓶は「言ってたよ。一緒にどっか行ったりする、旅行するとかしてんねやろ?」と聞いたことを伝えた。

これに対し、山口はうなずきながらも「する時あるけど、結局行っても別行動だから。あまり最近は一緒にしなくなっちゃった」と告白。まさかの事実にスタジオは驚きに包まれる中、「私はいろいろ興味、好奇心旺盛だから、いろんな観光とか出歩きまくるんですけど。彼は一歩もホテルの部屋から出ない」と明かした。

この唐沢の行動には鶴瓶も「何でやねん!?」と衝撃。山口も「私も聞きたい」と理由を知らず「だったら飛行機代もったいない。家の自宅の部屋にいるのと変わらないのに“何で!?”って。ずーっとYouTubeとか、iPad見たり」と、夫の極端なインドア派な一面を暴露した。