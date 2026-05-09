ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間16:02）（日本時間05:02）
ダウ平均 49609.16（+12.19 +0.02%）
ナスダック 26247.08（+440.88 +1.71%）
CME日経平均先物 63610（大証終比：+770 +1.21%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.893（-0.018）
10年債 4.364（-0.022）
30年債 4.944（-0.017）
期待インフレ率 2.461（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.472（-0.052）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
ビットコイン（ドル）
80154.31（+287.30 +0.36%）
（円建・参考値）
1256万4188円（+45034 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物6 月限（WTI）（終値）
1バレル＝95.42（+0.61 +0.64%）
NY金先物6月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4730.70（+19.80 +0.42%）
NY株式8日（NY時間16:02）（日本時間05:02）
ダウ平均 49609.16（+12.19 +0.02%）
ナスダック 26247.08（+440.88 +1.71%）
CME日経平均先物 63610（大証終比：+770 +1.21%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.893（-0.018）
10年債 4.364（-0.022）
30年債 4.944（-0.017）
期待インフレ率 2.461（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.472（-0.052）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
ビットコイン（ドル）
80154.31（+287.30 +0.36%）
（円建・参考値）
1256万4188円（+45034 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物6 月限（WTI）（終値）
1バレル＝95.42（+0.61 +0.64%）
NY金先物6月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4730.70（+19.80 +0.42%）