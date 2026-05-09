ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもプラス圏での推移

NY株式8日（NY時間16:02）（日本時間05:02）
ダウ平均　　　49609.16（+12.19　+0.02%）
ナスダック　　　26247.08（+440.88　+1.71%）
CME日経平均先物　63610（大証終比：+770　+1.21%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10233.07（-43.88　-0.43%）
独DAX　 24338.63（-324.98　-1.32%）
仏CAC40　 8112.57（-89.51　-1.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.893（-0.018）
10年債　 　4.364（-0.022）
30年債　 　4.944（-0.017）
期待インフレ率　 　2.461（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（+0.002）
英　国　　4.912（-0.036）
カナダ　　3.472（-0.052）
豪　州　　4.988（+0.066）
日　本　　2.472（+0.003）

ビットコイン（ドル）
80154.31（+287.30　+0.36%）
（円建・参考値）
1256万4188円（+45034　+0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物6 月限（WTI）（終値）
1バレル＝95.42（+0.61　+0.64%）
NY金先物6月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4730.70（+19.80　+0.42%）