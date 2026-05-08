スノーピークが「スノーピーク シアトル」をオープン　米国への新店舗は約12年ぶり

スノーピークの子会社であるスノーピークUSAが、アメリカ・ワシントン州・シアトルのフリーモント地区に北米4拠点目となる直営店「スノーピーク シアトル（Snow Peak Seattle）」をオープンする。開業日は5月9日。

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新店舗は、シアトル中心部からもアクセスの良いフリーモント地区に位置する複合施設「Corner Stone Campus」内に開業。店舗面積は約344平方メートルで、約46平方メートルのパティオも併設する。同店は、2014年にオープンしたニューヨーク・ソーホー店（現ブルックリン店）以来となる新規直営店。アウトドアカルチャーが日常に根付くシアトルエリアにおいて、ブランドの世界観を体感できる新たなコミュニティハブとしてオープンする。

店内では、スノーピークが提唱する「noasobi（野遊び）」の思想を体現。太平洋岸北西部の自然環境から着想を得た静かで穏やかな空間を目指し、落ち着いた色調で構成されたミニマルかつ洗練された内装で、現代的でありながらも温かみを感じられるデザインに仕上げた。

店頭では、日本のものづくりの精神と機能美を体現したキャンプギアをはじめとするアウトドアリビング品やライフスタイルアパレルを販売。ギアの使い方を体験できるデモンストレーションやワークショップ、地域コミュニティとの交流イベントなども定期的に開催する予定だという。

◾️Snow Peak Seattle

オープン日：2026年5月9日（土）

所在地：3524 Stone Way, Seattle, WA

営業時間：月曜〜土曜 11:00〜19:00、日曜 11:00〜18:00