女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（62）の少年のような素顔を明かす場面があった。

山口と唐沢は88年にNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で、姉弟役として共演。95年に結婚。MCの笑福亭鶴瓶が「結婚決まった時、『格差婚』って言われたらしいで。言うてたで、唐沢が」と、事前に唐沢本人から聞き出したエピソードを切り出した。

スタジオに唐沢と鶴瓶の最新の2ショット写真が映し出されると、山口は「これ最近？」と目を細めてほほえんだ。「格差婚」と騒がれた当時について、「あー…でも、まだちょっとこう…イケメン路線みたいな初々しい時代で結婚ってなって」と振り返った。

これに鶴瓶から「変わってへんで、唐沢は。全然」と指摘され、山口は「うん」とうなずきながら「中身は小学5年生のままだから」と、精神年齢は少年のままだと告白。しかし、すぐに「あ、小3かな」と、さらに下方修正してスタジオの笑いを誘った。

山口は「私、時々“小3”って呼ぶんです。小3くんですから」と告白。驚く鶴瓶にその理由を問われると、「小3で全てが止まっている感覚ですよね」とし「だって、自分の好きなことが3種類ぐらいで満足できるらしい。プラモとか、車とかブルースリーとかで終わりですよ。あとは仕事を一生懸命ぐらいだから」と、愛情たっぷりに語っていた。