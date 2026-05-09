◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日 茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

17歳のアマチュア呉受旻（オ・スミン、韓国）が2位で決勝ラウンドに進んだ。4月のオーガスタナショナル女子アマで3位に入った実績を持つ逸材。この日の17番で311ヤード飛ばすなど2日間の平均飛距離は285.5ヤードで全体1位。圧倒的な飛距離で難関コースを攻略している。日本ツアー3戦目にして初優勝が見える位置で週末を迎える。「優勝を意識しないわけではないけど、残り2日間は楽しんでプレーしたい」と抱負を口にした。

≪不動2年ぶり予選通過≫ツアー50勝で永久シード保持者の不動が通算3オーバーの25位で24年北海道meijiカップ以来2年ぶりの予選通過を果たした。49歳206日のレジェンドは08年に塩谷育代が樹立した45歳347日の大会最年長予選通過記録を大幅に更新した。

元賞金女王は「メジャーの難しいセッティングで予選を通れたのは大きい」と達成感をにじませながら決勝ラウンドに向けて「順位とかではなく自分が納得できるゴルフが目標」と話した。