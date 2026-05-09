◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日 茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、29位から出たツアー5勝の川崎春花（23＝村田製作所）が5バーディー、2ボギーでこの日最少に並ぶ69で回り、通算1アンダーで5位に急浮上した。トップとは4打差。24年CATレディース以来のツアー6勝目、22年日本女子プロ選手権に続くメジャー2冠達成を目指して決勝ラウンドを戦う。2位から出た大久保柚季（22＝加賀電子）が69で回り、5アンダーで単独首位に立った。

川崎らしい切れ味鋭いアイアンショットが飛び出した。8番でボギーを叩いた直後の9番パー4、残り136ヤードからの第2打を9Iで2メートル弱にピタリ。会心のバーディーでバウンスバックに成功し「9番のバーディーは良かった。ボギーを打った後すぐにバーディーを取れたし、自分のイメージが出ていた」と自賛した。

プロ1年目の22年にメジャーの日本女子プロで初優勝を飾り、24年には3勝を挙げた。しかし、昨年スランプに陥った。「どこ飛ぶか分からへん不安があった」。迷いが生まれ、シードを喪失。復活を目指してデビュー時の動画を参考にしてスイング修正に取り組んできた。

体重減も不振の一因だった。一時は体重が5キロも減り体力が低下した。プレーに影響が出たため筋力トレに取り組むとともに食事量を増やした。「甘い物も食べたし、ご飯とご飯の間に、おうどんを食べたり」。ようやく体重がベストに近い51・5キロまで戻りツアーで戦える体になった。9番の第2打は復調を証明する一打だった。

22年、23年と2度挑みながら、いずれも予選落ちした西Cで初めて決勝ラウンドに進んだ。鬼門を突破し「難しいけど、ちゃんと攻めていけばいいと思った」と胸を張った。

勝てばメジャー2冠。23歳9日での達成は史上8番目の年少記録（88年ツアー制度施行後）になる。「優勝は考えていない。できたらいいけど、なかなか思うようにいかへん。そうできるように最善を尽くします」。決意は控えめだが、24年CATレディース以来となる2年ぶりの勝利を懸けて残り36ホールに挑む。

▼1位大久保柚季 今日も手前から攻めて上りのバーディーパットを打つことが多かった。目標の予選通過がクリアできたので、明日も伸ばして最終的に優勝争いできるように頑張りたい。（プロ2年目でツアー初優勝目指す）

▼2位荒木優奈 ティーショットが荒れて耐える場面が多かったけど、崩れることなくラウンドできた。メジャーは獲りたいタイトルなので明日も丁寧にコツコツ頑張る。（ツアー1勝）