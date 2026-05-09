巨人・田中将大投手（３７）が９日の中日戦（バンテリンＤ）で歴代単独２位の日米通算２０４勝目を懸けて先発する。登板前日は敵地で丁寧にキャッチボールを行って最終調整。中７日で挑む一戦へ自信を示し「相手打線をしっかり抑えて、試合に勝てるように」と気合をにじませた。

今季初の“８８年対決”に燃えている。相手先発は同じ１９８８年生まれの大野。敵地で２度投げ合った昨年は１勝１敗の五分だった。「今年、雄大は調子がいいので。去年（大野が）カムバック賞を取って、僕も今年取りたいなって。取りたいので、自分がいい投球をするしかない」。これまで胸に秘めていた目標とともに必勝を誓った。

プロ２０年目を迎えたチーム最年長の右腕。ここまで５試合に先発し３勝無敗、防御率２・３５と欠かせない存在になっている。既に勝ち星は移籍１年目に並んでおり、投手陣を力強く支えている。中でも中日戦は通算１３試合に登板し、セ・リーグの対戦カード別で最多タイの７勝（２敗）、同２・１６と好相性。日米通算２００勝を達成した昨年９月３０日から自身２連勝中でもある。「（心境は）いつも通り。ゲームに勝つ」と開幕４連勝に燃えた。