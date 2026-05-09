「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

６位から出た地元茨城県出身の金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が３バーディー、２ボギーの７１で通算２アンダーとし、首位に立った大久保柚季（２２）＝加賀電子＝と３打差の４位に浮上した。アマチュアの呉受旻（オ・スミン １７）＝韓国＝と荒木優奈がトップと２打差の２位。前日首位の福山恵梨は７５と崩れ、藤田さいきらとともに５位に並んだ。

地元・茨城での開催が、金沢の大きな支えだ。慣れ親しんだコース。「毎ホール、怪しいパーパットを打ってました」と苦笑するが「小さくて、固くて、速いグリーン。でもそれが好きで気持ちよくやれました」と、攻略法は熟知している。

ただコースを知っているだけではない。故郷の笠間市から応援団が２０人、詰めかけた。「顔見知りがたくさんいて、どこを見ても笑顔になれる」と、ラウンド中に何度も力をもらった。

今大会の名物ホールでもある１５番、史上最短のパー３。この日は上の段にカップが切られた実測１０２ヤードを５０度のウエッジで横２メートルにピタリ。ここでのバーディーで、地元ギャラリーの声援も最高潮に。

笠間市の応援団のみならず、昨年、ソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝し、メジャー覇者の称号を得たことで「いろんな人から声をかけていただける」と、これまでとは違った景色でこの大会を戦えていることも好プレーを後押しする。

「茨城は本当にいいところで、おいしい食べ物もいろいろあるんです。干し芋とか、メロン、納豆、栗…。よろしくお願いします！」と、ゴルフそっちのけ？で地元愛全開アピールだ。

「一番勝ちたい試合」という金沢、決勝ラウンドは「（水戸納豆のように）粘り強くプレーします」と、最後まで“愛”を貫いた。