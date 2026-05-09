「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）

１点差で九回の攻撃を迎える算段は音を立てるように崩れた。ため息と怒号が充満した聖地スタンド。止まらないＤｅＮＡ打線の勢いに、なすすべなく１イニング８失点。結果的に大敗となった一戦を、試合後の阪神・藤川球児監督（４５）は冷静に受け止めた。

「あそこは持ちこたえるか、向こうにいってしまうかの勝負ですから。今日はベイスターズさんの方に流れがいってしまったというところです」

３番手・桐敷が先頭から連打を浴び続く林との対戦。送りバントした打球を捕手・伏見が三塁に送球した。際どいタイミングも右にそれ、佐藤輝も捕球できなかった。記録は犠打野選で無死満塁のピンチ。代打・ビシエドの２点適時打に、蝦名に四球後は度会に中前適時打を浴びた。

代わった畠も火消しできず、１７年７月１９日の広島戦以来、９年ぶりの１イニング８失点。昨季一度しかなかった２桁失点が早くも３度目の窮状だ。四回には２失策が絡んで２失点。２死一、二塁から一走の生還も許した福島の守備に「処理の仕方とか精度を上げていかないと」とした上で、「思い切りやってくれることを願いますね」と次戦に向かう姿勢を求めた。

それでも九回まで１点差の攻防。ＤｅＮＡには唯一２勝４敗と負け越しているが、開幕から３４試合を消化し完封負け０と戦いにブレはない。「明日はまたニューゲーム。切り替えてやっていければなと思いますね」と指揮官。すべてを糧にして新たな一日に挑んでいく。

◆１イニング８失点は今季ワースト 阪神の１試合２桁失点は、４月２１日ＤｅＮＡ戦（横浜）１６失点、同２８日ヤクルト戦（神宮）１０失点に次ぎ今季３度目。九回の８失点は今季１イニング最多だ。また甲子園での２桁失点は、２３年５月１９日広島戦以来３年ぶりの屈辱となった。