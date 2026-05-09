「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）

大敗で首位から陥落した夜、「もりした」が甲子園の空に希望のアーチをかけた。阪神の森下翔太外野手（２５）が０−２の六回無死から左中間へ９号ソロを放ち、リーグトップの佐藤輝に並んだ。連続試合安打は１０に伸ばし、毎年恒例の「こどもまつり」で虎党キッズに夢を届けた。

心地いい風にも乗り、白球は左中間席へ飛び込んだ。森下が反撃を告げる一発。２点ビハインドの六回無死から初球の変化球を振り抜いた。「甘い球は積極的に打ちにいこうと思っていたので、１スイング目から仕掛けられるように準備をしていました」。３年ぶりの対戦となった平良を３打席目で攻略した。

真ん中付近に来た、カットボールを逃さなかった。打球角度２３度の弾丸ライナーで９号ソロ。「初球からスイングできるように準備していました」。飛距離１２４・４メートルの一撃で佐藤輝と並び、本塁打数はリーグトップタイに浮上した。４月２８日のヤクルト戦（神宮）からの連続試合安打も「１０」に伸ばし、打率も・３２３と好調だ。

平良とは苦い思い出がある。新人時代の２３年４月１６日、横浜スタジアムで右腕からの２三振を含む、プロ初の１試合３三振。試合後には当時の岡田監督が「森下？もう（２軍に）落ちたよ、バット出えへん、見送りばっかりで」と２軍落ちを明言した。あれから３年。通算５打席目にして、きっちりとやり返した。

ただ、初回１死三塁では浅い右飛。三回１死一塁でも空振り三振に倒れていた。「いい感じに散らばってたんで。そこがちょっと嫌だったかなって感じです」。適度に荒れて、狙い球を絞りにくい。そんな中で３打席目は見事に一振りで仕留めた。

１点ビハインドの七回も２死二塁と一打同点の好機で打席が回ったが、レイノルズの１５７キロ高め直球に空振り三振。最後は９点差まで開き、完敗を喫した。２試合ぶりのアーチも試合後は悔しそうにクラブハウスへ。これで引き分けを挟み、カード初戦は５連敗となった。

首位陥落となったが、零封負けなしは開幕から３４試合連続に更新。この日からは「こどもまつり」と題し、スコアボードはひらがな表記となった。「もりした」がたたき出した、唯一の得点が虎党キッズの希望の光。こどものころ大切にしていたことは「目標を言い続ける」と紹介された。９、１０日もイベントは続く。次こそ、連覇というゴールに向けて、勝利へとつながる一打を放つ。