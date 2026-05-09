デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく「記録の向こう側」（随時連載）。今回は初めての月間ＭＶＰを取り上げる。

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この年からセ・リーグのみで採用された、月別最優秀選手。栄えある第１号に選ばれたのが田淵幸一（阪神）だった。当時はセ・リーグのみが先行しての制定で、投打を通じ対象は１人だった。

田淵は４月５日の開幕戦、中日戦（中日球場＝現ナゴヤ球場）に４番・捕手で出場し、八回の第４打席でソロ本塁打。守っては開幕投手の江夏豊を完投に導き、５−４の白星発進に貢献した。

田淵はこの月、１６試合で５０打数１８安打の打率・３６０、１１本塁打、２０打点の大当たり。堂々たる成績で、初の栄冠を手にした。

快調に滑り出した田淵は、この勢いを持続する。４３本塁打で初のキングに輝いた。また１２９安打はキャリアハイで、自身唯一の打率３割をクリアする・３０３でセ・リーグの３位に食い込んだ。

結果的にこれが田淵にとって、本塁打王に輝いた唯一のシーズンとなってしまう。セでは長らく、王貞治（巨人）の天下が続いた。前年７４年には自己最多の４５本塁打を放ったが、王の４９本に敗れた。７６、７７年には王に、そして７８年には親友の山本浩二（広島）に及ばなかった。

また、トレードで西武に移籍後の８３年にはキング争いで独走していたものの、死球を受けて骨折し、戦列離脱。史上初の両リーグ本塁打王を逃した。

たった一度の、貴重な栄冠。４月に手にした、初の栄誉が起爆剤となった。（デイリースポーツ・高野 勲）

答え １９７５年４月度の田淵幸一（阪神）