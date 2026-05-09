「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）

激化する捕手のレギュラー争いが、相乗効果となり勝利を呼び込んだ。「３番・捕手」で先発出場したヤクルト・古賀優大捕手（２７）が２安打２打点と躍動。チームは４月２８日以来の首位に返り咲いた。

主導権を握ったのは初回。１死一塁で古賀が森下の直球を捉え、右中間に先制の適時三塁打を放った。「つなぐ気持ちで打席に入りました」。五回１死三塁では左前打を打って貴重な３点目をたたき出した。

強力なライバルの存在が刺激になっている。高卒３年目の鈴木叶が同じく「３番・捕手」で４日と６日の巨人戦（東京ド）に先発出場し、２試合でプロ１号を含む３安打６打点。古賀は「ベンチから見てても打ったり守ったり活躍しているのは分かる。負けたくない気持ちで毎試合出ている」と闘志を表に出した。

打順の３番に捕手を入れてきた池山監督は打撃でもライバル心を持ってほしいという思いがあった。それが狙い通りになっている。「古賀、鈴木（叶）、中村（悠）の３人のキャッチャーがいる中、自分でしっかり仕事ができてるところは、すごいこと」とチーム内の競争を歓迎した。

ビジターパフォーマンス席では緑色のツバメ党が大声援を送り「たくさんの応援があった。勝ち試合を見せられて本当に良かった」と指揮官。勢いに乗って昨季王者の阪神にも強烈なライバル心を持って戦っていく構えだ。