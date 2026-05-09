「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）

虎党のため息が充満する聖地で、三塁側のＤｅＮＡベンチは勝利のハイタッチに沸いた。先発・平良が六回途中を１失点と好投し、救援陣も無失点リレー。打線は１点を争う接戦に耐え、九回に打者一巡８得点の猛攻で攻め立てた。

「先発がなんとか試合を作って、粘りながらゲームを拾って。目指しているところでもある。競った中で、最後の最後に点を取れたのも良かった」。理想とする試合運び。相川亮二監督（４９）は、体現したまな弟子たちをたたえた。

昨季は８勝１４敗３分けと苦戦を強いられた阪神戦。相川監督は昨秋の就任当初、猛虎に独走Ｖを許したことに触れ「そこまで差はない。みんなで力を合わせよう」と訓示した。現在、対戦成績は４勝２敗。リーグで唯一、阪神に勝ち越している。

当然、まだ前半戦。指揮官は「一個取るのにみんな必死なんで、どこがというのはないですし、毎日勝つためにやっていますし、どのチームも変わらないです」と口元を引き締めたが、筒香、牧、デュプランティエと投打の軸をコンディション不良で欠く中で、昨季の王者に強さを発揮している。