横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝と大関・安青錦（２２）＝安治川＝が、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を休場することが８日、決まった。同日の取組編成会議で２日目までの取組に入らなかった。２０２１年春場所以来の２横綱３大関だが、看板力士２人がいきなり欠ける事態となった。左肩負傷で調整が遅れていた大の里の休場は２場所連続３度目。カド番の安青錦は６日の稽古で左足首を痛めて初の休場となり、途中出場して勝ち越せなければ、大関から陥落となる。

カド番の安青錦が、夏場所を初日から休場する。６日の荒汐部屋への出稽古で左足首を負傷。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）によると、現在は歩くのが精いっぱいの状態だという。ギリギリまで出場を模索していたが、８日朝に師弟で話し合って休場を決断した。

途中出場して勝ち越さなければ、大関在位３場所で関脇に転落する。同親方は「痛みが引けば出る方向」と示した一方で、全休の可能性についても「それはある。状況を見て判断したい」と否定しなかった。

現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降、カド番の大関が初日から休場して再出場した例はない。春場所の左足小指骨折から復調していた中で、再び負傷した。安治川親方は「順調に来ていて、ここからというところだった。けがをしてしまったことは仕方がない」と弟子の胸中を思いやった。（大西 健太）