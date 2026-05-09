横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝と大関・安青錦（２２）＝安治川＝が、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を休場することが８日、決まった。同日の取組編成会議で２日目までの取組に入らなかった。２０２１年春場所以来の２横綱３大関だが、看板力士２人がいきなり欠ける事態となった。左肩負傷で調整が遅れていた大の里の休場は２場所連続３度目。カド番の安青錦は６日の稽古で左足首を痛めて初の休場となり、途中出場して勝ち越せなければ、大関から陥落となる。

苦しい決断だった。大の里は日本相撲協会に「左肩腱板（けんばん）損傷で約１か月間の加療を要する」との診断書を提出し、２場所連続の休場を決めた。国技館での会議後、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「夏場所へ出ようと取り組んでいたが、かなり出遅れており、状態が上がらなかった。痛みもあり、バランスが崩れている」と説明。７日に大の里と話して休場を決めたという。

１日の稽古総見では相撲を取らず、恒例の出稽古も行わなかった。部屋でも幕下以下の力士を圧倒出来ず、調整遅れは明らかだった。昨年１１月の九州場所で左肩を痛めた影響が残り、今年１月の初場所は１０勝５敗、３月の春場所は初日から３連敗で４日目以降を休場した。「人前に立つことに慣れて夏場所に臨みたい」と春巡業初日（３月２９日〜）から志願したが、相撲を取るまで至らず４月１５日に離脱していた。

初土俵からの最速記録を数々打ち立てた男にとって大きな試練だ。横綱時代に８場所連続で休場した同親方は「地獄だと思う。横綱が一番分かっているはずだけど、こたえる」と気持ちをくみ、「けがしたときくらいじゃないと体の研究や、ケアについて考える機会はない」と有効活用する考えを明かした。

手術は受けず、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）での復活を目指すという。八角理事長（元横綱・北勝海）も「とにかく治さないとダメ」と強調し、師匠は「耐えないといけないし、逃げられない。自分と向き合う以外はない」と横綱の宿命を口にした。（山田 豊）