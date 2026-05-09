◇セ・リーグ 中日9─2巨人（2026年5月8日 バンテリンドーム）

技巧派の中日・柳が奪三振マシンと化した。試合開始直後のキャベッジから6者連続三振。川上憲伸の持つ球団記録に並び、56年に小山正明（阪神）が打ち立てた初回先頭から7者連続奪三振のプロ野球記録に迫っても、右腕は全く違うことを考えていた。

「球場が変な空気になっていたし、早く打球が飛んでくれないかなって」

3回先頭の中山に四球を与え、続く吉川に中前打を浴びて、一転、無死一、二塁のピンチ。ここからの粘りこそ真骨頂だ。危機を脱し、6回1/3を2失点の力投。4月3日ヤクルト戦以来の2勝目で、昨年からの巨人戦連勝を3に伸ばした。

奪三振は4年ぶりとなる2桁10個。うち4個をフォークで奪ったところに今季の進化が見える。「昨年は自信なく投げていたけど、今年はいい感じ」。立浪前監督に勧められ投げ始めた“魔球”。横の変化と抜群の制球力に、新たな武器が加わった。

打線も2発で今季最多の9得点。かみ合った投打の歯車が5月反攻を期待させる。 （堀田 和昭）

○…柳（中）が初回先頭打者から6者連続奪三振。初回先頭から6者連続奪三振は昨年9月18日西武戦の山下（オ）以来。中日では98年7月27日巨人戦の川上憲伸以来28年ぶり2人目となった。プロ野球記録は56年3月27日広島戦で小山正明（神）の7者連続であと1人届かなかった。なお、初回先頭からに限らない連続奪三振記録は22年4月10日オリックス戦で佐々木朗（ロ）が記録した13者連続。