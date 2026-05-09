インターネットバンキングの口座情報を盗み、現金をだまし取る詐欺の被害が広がっている。

手口が巧妙で、詐欺だと察知するのが難しい。対策の強化を急がねばならない。

ネットバンキングを通じた不正送金の被害は昨年、４７４７件に上り、被害額は過去最多の１０３億円となった。個人だけでなく、企業の被害が前年の４倍を超える１８９件に急増したことが、被害額を押し上げた。

詐欺グループは、金融機関を装って、「システムの変更に伴いＩＤとパスワードを再登録してください」などと書かれた詐欺メールを送りつけてくる。

メールの指示に従うと、偽サイトに誘導される。そこにＩＤなどを入力すると、詐欺グループがそれを用いて、口座にある現金を不正にだまし取る手口だ。

企業を標的にした詐欺には、メールや偽サイトに加え、音声も使った新手の手法が用いられる。

メールを送りつける前に、取引先の銀行などを名乗る自動音声の電話をかけ、後から送るメールが本物だと信じ込ませる。

自動音声は「会社情報を長期間更新していないので、取引を停止した」というものなど、複数ある。１社で４億円以上をだまし取られた会社もある。被害が目立っているのは中小企業で、詐欺対策の脆弱（ぜいじゃく）性を突かれたのだろう。

自動音声の電話は、発信元が国際電話の番号であることが多い。怪しいと思ったら、すぐにＩＤなどを入力せず、その銀行などに直接確認するようにしてほしい。

被害拡大の背景には、生成ＡＩ（人工知能）の普及がある。

詐欺メールはこれまで、日本語が不自然で、見破りやすいという「言葉の壁」があった。しかし、生成ＡＩの出現によって自然な日本語の文章作成が可能になり、見分けがつきにくくなっている。

企業や個人の情報を盗み取ろうとする詐欺メールは世界各地で確認されている。８割は日本が標的だという調査結果もある。

携帯電話会社やプロバイダーなどの通信事業者は、詐欺メール対策を強化する必要がある。企業も、不審なメールを検知、隔離するシステムの導入や、社員への周知や啓発の徹底が求められる。

警察は、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて、海外の捜査機関とも連携を深め、詐欺グループの摘発に全力を挙げてもらいたい。詐欺メールの送信に使われているサーバーを特定し、無効化するなどの対策も重要だ。