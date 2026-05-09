トランプ米大統領の看板政策である高関税政策に対し、またしても違法とする判決が出た。

イラン情勢の混迷など政権運営が行き詰まる中で、新たな打撃が加わった。

米国際貿易裁判所は７日、米政府が世界各国・地域に課している一律１０％の関税について、違法とする判断を示した。

米政府は昨年４月、国際緊急経済権限法に基づき相互関税を発動し、世界に衝撃を与えた。だが、連邦最高裁判所が今年２月、違法との判決を出したため、代替措置として新関税を導入していた。

トランプ政権が新関税の根拠とした米通商法１２２条は、米国の国際収支が大規模かつ深刻な赤字である場合、その懸念に対処するために関税を課すことができる、と定めている。

しかし、判決は、代替関税について「法的根拠を欠く」と断じた。すでに相互関税を事業者に還付する手続きも始まっている。混乱は深まるばかりだ。

焦点となった国際収支は、海外との総合的な取引状況をまとめた経済統計で、モノの輸出入やサービスの取引、投資の配当・利子などが含まれる。

通商法１２２条が１９７０年代に制定された背景には、金とドルの交換を停止した「ニクソン・ショック」などで、通貨防衛に悩まされていたという事情がある。

しかし現在は、巨額の貿易赤字を計上しているものの経済の強さは際立つ。深刻なドル安ではなく、対外債務の支払い能力を失ってもいない。国際貿易裁は、こうした状況を勘案したのだろう。

米国では憲法上、関税を課す権限は原則として連邦議会にある。一定の条件の下で大統領に権限を付与している。

繰り返し出された違法判決は、トランプ氏が法律を軽んじて大統領権限を逸脱し、高関税策を続けてきたことを指弾したものだ。

トランプ氏は、１１月の中間選挙に向けて、政権の成果をアピールしようと躍起になっている。

新関税は最長１５０日間の時限措置で７月下旬に期限を迎える予定だった。これとは別に、米政府は、通商法３０１条に基づく新たな関税措置の導入に向けて、事前調査に着手している。

国民の経済政策への支持率は低く、物価高への不満も強い。高関税政策はインフレを助長するだけでなく、先行きの不透明感が強まり、米国への投資にもマイナスだ。無用な高関税政策と法廷闘争を繰り返すべきではない。