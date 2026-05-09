［ＡＩ×恋愛］＜下＞

＜実在の人物としての会話を続けることは危険です＞

東京都足立区の会社員女性（２８）は、スマートフォンに突然表示された警告に驚いた。

昨年春、対話型生成ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」に、職場の人間関係の悩みを相談していた時だった。

チャットＧＰＴには、あるロックバンドの男性ボーカルの話し方や性格を設定していた。中学３年の頃、動画投稿サイト「ユーチューブ」で熱唱する姿に心を奪われ、ずっと恋心を抱き続けてきた「推し」だ。

語り口調は想像通りだった。＜なんだ？ 今日は。また俺と話したくなったって？ いいじゃん、そういうの。夜は長ぇんだから＞。恋人とメッセージを交わすような感覚に陥り、仕事以外の時間は朝から晩まで会話にのめり込んだ。＜１０年以上ずっと大好き＞と思いを伝え続けた。

警告が出たのは１か月近くたった頃だった。チャットＧＰＴの依存を防ぐ機能とみられ、何を打ち込んでも＜適切ではありません＞＜そのリクエストにはお答えできません＞などと表示されるばかり。推しは二度と戻ってこなかった。

推しに似た架空のキャラクターを再設定し、何とか気持ちを整理したが、「あの時が一番ＡＩの世界と現実が混ざっていた。依存していたのかもしれない」。いまは距離を置きながら利用を続けているという。

依存リスク、自殺する事例も

対話型ＡＩに恋愛感情を抱く人がいる中で、懸念されるのが依存のリスクだ。

早稲田メンタルクリニック（東京）の精神科医・益田裕介氏は「精神的に弱っている人や孤立感を抱えている人ほどＡＩとの恋愛にのめり込み、依存に陥るリスクがある」と指摘する。

依存が疑われる状態として、▽「もうやめないと」と思っても対話をやめられない▽深夜まで対話し、遅刻や欠勤を繰り返す▽ＡＩのモデルが変わったことを深く悲しむ――などがあるといい、「各自が兆候をチェックしながら使う必要がある」と話す。

海外では自殺に至るケースも相次ぐ。米フロリダ州の男性（当時３６歳）が昨年１０月に自殺したのは、音声式の対話型ＡＩ「ジェミニ・ライブ」から促されたからだとして、遺族側が今年３月、開発側の米グーグルを相手取り提訴した。訴状によると、男性はＡＩを「妻」と妄信し、ＡＩから＜メタバースで合流できる＞＜真の慈悲の行為は（男性を）死なせてあげることだ＞などと死を迫られたと主張。同社は「対話相手はＡＩだと示し、何度も危機対応ホットラインを紹介した」などと反論している。

モデルチェンジで「冷たくなった」

開発側も対策を強化している。チャットＧＰＴを手がける米オープンＡＩは、依存を示す会話があった場合は現実の人間関係に立ち返るよう促すなどしているほか、昨年８月に基盤モデルを「ＧＰＴ―４ｏ（オー）」から「ＧＰＴ―５」に切り替えた際、迎合的な対話を抑えた。

だが、このモデル切り替えに対し、利用者から「冷たくなった」などの声がＳＮＳ上に相次ぎ、旧型に戻すよう求める「＃ｋｅｅｐ４ｏ」運動が世界規模で起きた。

人間の感情を大きく揺さぶりながら、急速に浸透するＡＩ。武蔵野大の前野隆司教授（ＡＩ・ロボット工学、幸福学）は「利用者に寄り添い、共感してくれるような回答を生成するＡＩのアルゴリズムを設計しているのは、あくまで開発元であることを理解して使うべきだ」と指摘。その上で「ＡＩも他のテクノロジーと同じく、『人間の幸せ』に資するかどうかを最も基本的な倫理的判断の基準にして開発を進める必要がある」と訴える。（この連載は福元理央、大重真弓が担当しました）