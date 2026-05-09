43歳で出産の冨永愛「不安はありました」21年前の無痛分娩との違い語る
モデルの冨永愛（43）が8日、自身のYouTubeチャンネルを開設。最初の動画であらためて出産を報告し、21年前の無痛分娩との違いを語った。
【動画】21年ぶり！出産後初の姿を見せた冨永愛
冨永は7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝え、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と報告していた。
動画の冒頭、「こんにちは。冨永愛です。YouTube…」と言ったところでカミカミに。「実は1発目の撮影なんです。なので超かみました」と説明。「改めましてYouTube始めました」と報告した。続けて「21年ぶりに出産いたしました。ひと仕事だわ」と振り返っていた。
安産だったという冨永。21年前と同じく無痛分娩を選択したという。ただ、「21年前の無痛分娩は無痛じゃなかった」そうで「でも今回は完全に無痛で、穏やかに産めた感じ」と前回の出産との違いを語った。
年齢を重ねてからの出産については「体力がどれだけ戻るのかとか、出産時のダメージの度合いとか、出産時のリスクとか、そこは（20代と40代では）全然違いますからね。だから不安はありましたよね」と振り返った。結果的には安産で無事に出産できたことに安堵している様子だった。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月20日に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。お相手の山本一賢は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動している。
【動画】21年ぶり！出産後初の姿を見せた冨永愛
冨永は7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝え、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と報告していた。
安産だったという冨永。21年前と同じく無痛分娩を選択したという。ただ、「21年前の無痛分娩は無痛じゃなかった」そうで「でも今回は完全に無痛で、穏やかに産めた感じ」と前回の出産との違いを語った。
年齢を重ねてからの出産については「体力がどれだけ戻るのかとか、出産時のダメージの度合いとか、出産時のリスクとか、そこは（20代と40代では）全然違いますからね。だから不安はありましたよね」と振り返った。結果的には安産で無事に出産できたことに安堵している様子だった。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月20日に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。お相手の山本一賢は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動している。