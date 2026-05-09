◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

巨人は最下位の中日に大敗し、４月１３日以来の貯金０となった。先発したフォレスト・ウィットリー投手（２８）が２回にボスラーに２ランを浴びるなど５回途中５失点ＫＯ。これで先取点を許した試合は６連敗となった。打線も相手先発・柳に初回先頭から６者連続三振を喫するなど、つながらずに苦しむ中で、収穫となったのは吉川尚輝内野手（３１）だ。３回に自身１７打席ぶりの安打でトンネルを抜けると、一気に４安打の固め打ちで今季初の猛打賞。目覚めた好打者が、巻き返しを期す。

巨人打線に確かな光明が差し込んだ。はずむ息を整えながら、一塁ベース上の吉川が少しだけ安どの表情を見せた。２―９の９回無死で外角高め１４６キロ直球を左前へ流し打った。リーグ優勝を決めた２４年９月２８日の広島戦（マツダ）以来となる１試合４安打。「あしたは勝てるように頑張ります。それしか言葉は出てきません」と大敗に言葉少なだったが、戦前まで２７打数２安打で打率７分４厘と湿っていたバットがいきなり、打ち出の小づちと化した。

待望の快音から波に乗った。２点を追う３回無死一塁で初球の外角１４１キロ直球を鮮やかに中前へ運んだ。１７打席ぶりのＨランプをともすと、５回１死と７回先頭でもそれぞれ中前へ。巧みなバットコントロールで、異なる３球種を３打席連続でセンター前へ運んだ。「全力でチームが勝てるようにやるだけなので」と劣勢の中で気を吐いた。

そのチームが頭のど真ん中にあるからこその“ルーチン”があった。両股関節手術明けで、本格的な打撃練習を再開させた２月中旬の３軍都城キャンプ。連日のように「昨日、１軍のみんなの打球速度はどうでしたか」と球団スタッフに尋ね、自ら練習の目標値を設定。１８０キロ超を記録している選手が続出していることを聞き「負けられない」とバットを振ってきた。

４日・ヤクルト戦（東京Ｄ）は志願して早出特打に参加。平山ら若手に交じってトンネル脱出の糸口を探した。「去年いい経験できた子もたくさんいますし、僕たち中堅、ベテランも負けないようにやっていきたい」。離脱中は浦田、門脇、増田陸が二塁で奮闘する姿をテレビ越しで目に焼き付け「みんなが疲れたときにはしっかり戻らないと」と誓った背番号２が、グラウンドに帰ってきた。

守備では２回２死から田中のゴロをさばいてランニングスローを見せるなど、攻守に確かな存在感を示した。「いい状態で、あした勝てるようにやりたいと思います」。チームの輪の中でプレーできる喜びが、原動力になる。（内田 拓希）