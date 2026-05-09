◆パ・リーグ オリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）

オリックス・森友のバットが止まらない。「めちゃくちゃうまいこと打てた」と自画自賛したのは、１点を追う４回無死一塁。カウント２―２から日本ハム・達のフォークをすくい上げ、右越えに逆転の３号決勝２ランを運んだ。８回は２死から右越えに４号ソロ。２３年６月１０日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）以来となる１試合２発を「なかなか狙って打てるものではないので、うれしい」と喜んだ。

プレー以外でも頼れる存在だ。今季は５年目の渡部が攻守で存在感を放ち、中堅の定位置を確保。４月下旬、日頃からかわいがっている後輩に食事の席で優しく声を掛けた。「バッティングとか成績とか、いろいろとほしがったらダメだよ。普通にやっていたら、それでいい仕事をしているんだから」。通算１２３１試合に出場し、自分の持てる力以上のものを出そうとすれば空回りすると理解するからこその助言だった。

チームは今季３度目の４連勝で今季最多の貯金１０。ホームの日本ハム戦はシーズンをまたぎ、９９〜００年以来２６年ぶりの７連勝とした。「こういう接戦をしっかり取れるのが強いチームの証拠。ホンマにここから」とさらなる上昇を誓った攻守の要。３年ぶり覇権奪回へ進むオリックスには、太い柱がある。（南部 俊太）